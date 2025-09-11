С 12 по 14 сентября в России состоится единый день голосования (ЕДГ-2025), в рамках которого будут проведены выборы на региональном и муниципальном уровнях. Прямое избрание губернаторов запланировано в 20 субъектах: Татарстан, Чувашская Республика, Севастополь, Краснодарский край, Свердловская область и ряд других регионов. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) главу региона определит окружное собрание депутатов.
В общей сложности к участию в выборах допущены 94 кандидата, представляющие 11 политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию — За правду» (СРЗП). Кроме того, среди претендентов присутствует один самовыдвиженец — действующий губернатор Чувашии Олег Николаев. Жители регионов получат возможность проголосовать за кандидатов на должности губернаторов не только по месту жительства, но и в Москве — для этого будут организованы 14 экстерриториальных участков. Что известно о кандидатах на пост губернатора в каждом из регионов — в материале URA.RU.
Краснодарский край
В сентябре в Краснодарском крае состоятся выборы губернатора, в которых примут участие четыре кандидата. Среди них:
- Вениамин Кондратьев ("Единая Россия");
- Александр Сафронов (КПРФ);
- Александр Хмелевской (СРЗП);
- Иван Тутушкин (ЛДПР).
Грядущие выборы считаются одними из наиболее масштабных за последние годы. Организацию процесса обеспечивают избирательная комиссия региона, 65 территориальных и 2 870 участковых комиссий, включая 28 комиссий, работающих в пунктах временного пребывания граждан. Также в образовательных учреждениях, на базе которых расположены избирательные участки, на период голосования будут отменены занятия.
Ленинградская область
В области завершена подготовка всех 1 056 избирательных участков к проведению голосования на выборах губернатора, которые начнутся 12 сентября. В региональные списки внесены 1 434 735 избирателей, имеющих право принять участие в выборах. Голосование продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки будут открыты для граждан с 8:00 до 20:00 по местному времени. Среди кандидатов:
- Александр Дрозденко ("Единая Россия"):
- Сергей Лисовский ("Зеленые");
- Сергей Малинкович ("Коммунисты России");
- Андрей Лебедев (ЛДПР);
- Игорь Новиков (СРЗП).
Курская область
На территории региона идет третий досрочных выборов губернатора. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местном времени. Этот график также будет действовать и в дни голосования основного периода. Среди кандидатов на пост главы региона:
- Алексей Хинштейн ("Единая Россия");
- Геннадий Баев (КПРФ);
- Алексей Бобовников (СРЗП);
- Алексей Томанов ("Новые люди").
В основные дни голосования на территории Курской области, помимо выборов губернатора, запланировано проведение еще 94 муниципальных избирательных кампаний. Как сообщили в областной избирательной комиссии, в пунктах временного размещения организованы временные избирательные комиссии, а также осуществляется выездное голосование в различных районах региона.
Ростовская область
В Ростовской области к предстоящим выборам привлекут 13 тысяч наблюдателей. Так, более девяти тысяч наблюдателей будут представлять интересы кандидатов и политических партий. По данным избиркома области, по состоянию на 1 июля в регионе насчитывается 3 139 152 гражданина, обладающих активным избирательным правом. В Ростове-на-Дону зарегистрировано 817 550 избирателей, что составляет наибольшее число среди городов области. Среди кандидатов на пост губернатора:
- Юрий Слюсарь ("Единая Россия");
- Денис Фраш (ЛДПР);
- Евгений Бессонов (КПРФ);
- Сергей Косинов (СРЗП);
- Юрий Климченко ("Партия пенсионеров").
Иркутская область
В Братске для проведения голосования будет функционировать 96 избирательных участков. Жители города смогут проголосовать по месту проживания с 8:00 до 20:00 по местному времени в любой из дней — 12, 13 или 14 сентября. Для участия в голосовании требуется предъявить паспорт. В качестве кандидатов на выборах губернатора представлены:
- Игорь Кобзев («Единая Россия»);
- Сергей Левченко (КПРФ);
- Виктор Галицков (ЛДПР);
- Лариса Егорова (СРЗП).
Брянская область
В приграничных районах региона сегодня завершится досрочное голосование по выборам губернатора с использованием переносных ящиков. Такой способ проведения мероприятия выбрали в целях безопасности. Свой гражданский долг уже исполнили почти 14 тысяч человек. Среди кандидатов на пост губернатора выдвинуты следующие:
- Андрей Архицкий (КПРФ);
- Александр Богомаз («Единая Россия»);
- Геннадий Селебин («Родина»);
- Алексей Тимошков (СРЗП).
Архангельская область
В единый день голосования пройдут шестые выборы главы региона. Срок полномочий губернатора составляет пять лет. Одновременно с избранием главы региона определяется представитель исполнительной власти Архангельской области в Совете Федерации. На пост кандидата выдвинуты:
- Алексей Буглак («Российская партия пенсионеров»);
- Роман Лябихов (КПРФ);
- Наталья Сорокина («Зеленая альтернатива»);
- Мария Харченко (ЛДПР);
- Александр Цыбульский («Единая Россия»);
- Олег Черненко (СРЗП).
Также в Архангельской области с 11 по 14 сентября организована работа горячей линии региональной избирательной комиссии. Операторы будут принимать обращения граждан ежедневно с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Оренбургская область
В регионе 12 сентября стартуют выборы губернатора Оренбургской области и муниципальных депутатов, в том числе и в Горсоветы Оренбурга и Орска. В организации голосования примут участие более 13 500 членов избирательных комиссий. Они будут работать на 1 428 постоянных и 25 временных избирательных участках.
- Евгений Солнцев ("Единая Россия");
- Денис Батурин (КПРФ);
- Оксана Набатчикова (СРЗП);
- Карина Салихова ("Новые люди");
- Рамиль Гафаров ("Коммунисты России").
В Тоцком районе 8 сентября стартовало досрочное голосование на выборах губернатора для военнослужащих. Процедура проводится непосредственно на территории воинской части с соблюдением порядка голосования вне помещения избирательного участка. 11 сентября аналогичная возможность предоставлена военнослужащим, находящимся в закрытом административно-территориальном образовании «Комаровский». В целом в выборах главы Оренбургской области приняли участие свыше восьми тысяч бойцов, задействованных в СВО.
Где еще в России будут выбирать губернаторов
Трехдневные выборы глав регионов пройдут в Новгородской, Калужской, Тамбовской, Костромской и Свердловской областях. Кроме того, избирательные комиссии работают в Крыму, Севастополе, Республиках Татарстан, Чувашия и Коми, Пермском и Краснодарском крае, а также в Еврейской автономной области (ЕАО).
