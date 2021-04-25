Тюменские таксисты пожаловались на агрессию китайского агрегатора

Агрегатор Didi переманивает водителей из других сервисов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Китайский агрегатор такси Didi переманивает водителей из других компаний, используя инструменты агрессивного маркетинга: таксистам из Тюмени ежедневно поступают телефонные звонки и сообщения в мессенджерах с предложением подключиться к сервису. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU.

«Я с 2019 года работаю с „Яндекс.Такси“, и меня, в принципе, все устраивает. Примерно месяц назад мне начали назойливо звонить и предлагать подключиться к Didi. Бывает, что звонят по 5-6 раз в день с разных номеров. Говорят, что у них привлекательные условия работы, низкий процент и так далее. На просьбы не беспокоить никак не реагируют. Звонки продолжаются», — пояснил в беседе с агентством житель Тюмени.

Другой тюменец рассказал агентству о том, что столкнулся с такой же проблемой. Только представители Didi пишут ему в мессенджерах. «Представляются таксопарками, которые работают с Didi, обещают золотые горы. Причем не только мне, но и многим другим моим знакомым таксистам. Такое ощущение, что они где-то взяли базу данных с нашими номерами и теперь обзванивают всех подряд. Приятного мало», — заявил URA.RU водитель такси из Тюмени.

В пресс-службу компании Didi направлен запрос. На момент написания новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о том, что тюменским водителям, согласившимся на работу с китайским агрегатором такси Didi, обещают зарплату в 175 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на сайте «Авито».