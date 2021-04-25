В Кургане временно запретят продавать алкоголь

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Кургане 9 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 9 мая нельзя будет продавать алкоголь. Данное постановление подписал глава города Андрей Потапов.

«Администрация города Кургана постановляет запретить 9 мая с 08:00 до 23:00 часов в организациях розничной торговли продажу алкогольной продукции, в том числе пива», — указано в документе. Также запрещено предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос и на праздничных площадках.

Представителям полиции рекомендовали следить за исполнением данного постановления. Директору городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяне Ивановой поручили контролировать исполнение документа.

Ранее стало известно, что в Кургане с 5 по 9 мая перекроют участки улиц возле центральной площади. Это также связано с празднованием Дня Победы.