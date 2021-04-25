Инсайдер назвал имя нового спикера думы Нижневартовска

По информации источника, действующий председатель думы Нижневартовска Максим Клец не пойдет на выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следующим председателем думы Нижневартовска с высокой долей вероятности станет Сергей Землянкин. Об этом URA.RU рассказали источники в гордуме после того, как выяснилось, что действующий спикер Максим Клец отказался идти на выборы после 10 лет председательства.

«Кресло председателя думы Нижневартовска после осенних выборов займет Сергей Землянкин. Он хотел занять это место уже давно», — заключил инсайдер.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Землянкин заявил, что пока рано говорить о каких-либо назначениях. «Сначала пройдут выборы, изберется состав думы, и уже он своим голосованием определит спикера», — добавил зампредседателя гордумы.

Нижневартовский депутат Татьяна Жигулина сообщила журналисту агентства, что у Землянкина есть большие шансы занять должность спикера. «Сергей Землянкин — депутат с большим опытом работы, и он, конечно, хороший кандидат на место председателя думы», — рассказала Жигулина. В пресс-службе думы не стали комментировать инсайдерскую информацию агентства.

Выборы в нижневартовскую думу пройдут осенью 2021 года. Также избиратели выберут депутатов Госдумы, тюменской областной и региональной дум. Ранее URA.RU писало, что думу Нижневартовска покидают депутаты-старожилы. В сентябре полномочия сложат как минимум пять человек.