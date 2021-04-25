25 апреля 2021
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23 апреля 2021

Спикер думы Нижневартовска отказался от участия в выборах. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
По словам источника, председатель думы Нижневартовска Максим Клец уже окончательно принял это решение Фото:

Председатель думы Нижневартовска Максим Клец не будет участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут осенью. Об этом URA.RU рассказал источник в думе Нижневартовска.

«Решение это было взвешенное, не скоротечное. Но оно уже принято. На выборы Максим Витальевич не идет, он уезжает в другой регион», — рассказал инсайдер, не уточнив, о каком именно регионе идет речь.

Дозвонится до Клеца журналисту URA.RU не удалось. В пресс-службе думы не стали комментировать инсайдерскую информацию агентства.

Единый день голосования в этом году пройдет 19 сентября. В 12 регионах будут выбирать нового главу, а в 39 субъектах — депутатов законодательных органов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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