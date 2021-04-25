Председатель думы Нижневартовска Максим Клец не будет участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут осенью. Об этом URA.RU рассказал источник в думе Нижневартовска.
«Решение это было взвешенное, не скоротечное. Но оно уже принято. На выборы Максим Витальевич не идет, он уезжает в другой регион», — рассказал инсайдер, не уточнив, о каком именно регионе идет речь.
Дозвонится до Клеца журналисту URA.RU не удалось. В пресс-службе думы не стали комментировать инсайдерскую информацию агентства.
Единый день голосования в этом году пройдет 19 сентября. В 12 регионах будут выбирать нового главу, а в 39 субъектах — депутатов законодательных органов.
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