По словам источника, председатель думы Нижневартовска Максим Клец уже окончательно принял это решение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Председатель думы Нижневартовска Максим Клец не будет участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут осенью. Об этом URA.RU рассказал источник в думе Нижневартовска.

«Решение это было взвешенное, не скоротечное. Но оно уже принято. На выборы Максим Витальевич не идет, он уезжает в другой регион», — рассказал инсайдер, не уточнив, о каком именно регионе идет речь.

Дозвонится до Клеца журналисту URA.RU не удалось. В пресс-службе думы не стали комментировать инсайдерскую информацию агентства.

Единый день голосования в этом году пройдет 19 сентября. В 12 регионах будут выбирать нового главу, а в 39 субъектах — депутатов законодательных органов.