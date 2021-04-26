Путин подписал указ о призыве части россиян на военные сборы

На военные сборы отправятся россияне, находящиеся в запасе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, призывающий россиян на военные сборы. Копия документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах и органах федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу в день опубликования — 26 апреля.

Правительству и властям регионов Путин поручил контролировать исполнение постановления. Указ подписан в соответствии с законодательством о военной службе.

В конце марта Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию были отправлены более 134 тысяч человек.