Путин подписал указ о призыве части россиян на военные сборы

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
На военные сборы отправятся россияне, находящиеся в запасе Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, призывающий россиян на военные сборы. Копия документа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах и органах федеральной службы безопасности», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу в день опубликования — 26 апреля.

Правительству и властям регионов Путин поручил контролировать исполнение постановления. Указ подписан в соответствии с законодательством о военной службе.

В конце марта Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию были отправлены более 134 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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