Пермяки могут быстрее накопить на жилье

Средняя заработная плата пермяков растет быстрее средней стоимости квадратного метра жилья Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Уровень доступности жилья в Пермском крае меньше чем за год увеличился на 12%, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Соотношение средней заработной платы пермяков к стоимости одного квадратного метра жилья увеличилось с 1,6 до 1,8, сказано в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги», выполненного по заказу РБК.

«Пермский край существенно улучшил ряд показателей. В том числе — по доступности жилья, объему „белых“ доходов населения, банковским депозитам, а также по объему основных фондов учреждений социальной сферы», — сказано на сайте.

В общем рейтинге Пермский край с 2020 года поднялся на три строчки — с 35 на 32 место. «Этому способствовали как меры поддержки, оказываемые губернатором Дмитрием Махониным и правительством Пермского края предприятиям, сохраняющим уровень занятости, так и преимущественно промышленно-ориентированная структура экономики Пермского края», — цитирует правительственный сайт директор пермского филиала НИУ ВШЭ Галину Володину.

По данным Пермьстата, средняя заработная плата в Пермском крае в январе—феврале составила 39,8 тысячи рублей. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Пермском крае составляет от 19 тысяч рублей в Гремячинске и до 56 тысяч рублей в Перми. Такие цифры утверждены региональным правительством для расчета субсидии на приобретение жилья.