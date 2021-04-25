Тюменцам дали в десять раз меньше денег на покупку жилья в селах

Деньги по жилищной программе в этом году получили четыре жителя сел, в прошлом — 49 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области получили в десять раз меньше средств на покупку и строительство жилья на селе. Такие данные приводятся в отчете правительства Тюменской области, опубликованном на сайте региональной думы. Деньги, которые могли выделить людям, перечислили банкам и компании «ДОМ.РФ».

«В 2020 году гражданам, проживающим на сельских территориях, были предоставлены соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья. Объем поддержки составил 59,3 млн рублей. В текущем году на эти цели выделено 5,5 млн рублей. Уменьшение обусловлено увеличением финансирования в рамках реализации постановления правительства РФ», — говорится в отчете правительства Тюменской области, который опубликован на сайте думы региона.

Речь о документе, по которому банки и АО «ДОМ.РФ» получают от государства возмещение недополученных средств после выдачи россиянам «Сельской ипотеки». Из-за того, что деньги направили на эти цели, выплаты в этом году получили всего четверо жителей Тюменской области. В прошлом году их было 49.