25 апреля 2021
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Тюменцам дали в десять раз меньше денег на покупку жилья в селах

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, мост, деревня, река сылва, село павлово
Деньги по жилищной программе в этом году получили четыре жителя сел, в прошлом — 49 Фото:

Жители Тюменской области получили в десять раз меньше средств на покупку и строительство жилья на селе. Такие данные приводятся в отчете правительства Тюменской области, опубликованном на сайте региональной думы. Деньги, которые могли выделить людям, перечислили банкам и компании «ДОМ.РФ».

«В 2020 году гражданам, проживающим на сельских территориях, были предоставлены соцвыплаты на строительство (приобретение) жилья. Объем поддержки составил 59,3 млн рублей. В текущем году на эти цели выделено 5,5 млн рублей. Уменьшение обусловлено увеличением финансирования в рамках реализации постановления правительства РФ», — говорится в отчете правительства Тюменской области, который опубликован на сайте думы региона.

Речь о документе, по которому банки и АО «ДОМ.РФ» получают от государства возмещение недополученных средств после выдачи россиянам «Сельской ипотеки». Из-за того, что деньги направили на эти цели, выплаты в этом году получили всего четверо жителей Тюменской области. В прошлом году их было 49.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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