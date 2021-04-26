Источник: сенатор от ХМАО намерен переизбираться

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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, важенин юрий
Однако сначала Юрию Важенину нужно победить на выборах в думу ХМАО Фото:

Член Совета Федерации от ХМАО Юрий Важенин подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в окружную думу, сообщил URA.RU источник, близкий к региональному правительству. Это необходимо для того, чтобы затем он смог вновь претендовать на место в верхней палате российского парламента.

«Важенин хочет продолжить работу в качестве сенатора. Для этого ему сначала нужно пройти в состав окружной думы. А затем вновь получить мандат представителя ХМАО в верхней палате парламента. Он уже подал документы на участие в праймериз ЕР», — добавил инсайдер.

В Совфеде Важенин является членом комитета по экономической политике. В качестве сенатора он сложит полномочия в сентябре. Дозвониться до Юрия Важенина корреспонденту URA.RU не удалось — его телефон выключен.

Ранее URA.RU публиковало список сенаторов, которые уйдут из Совета Федерации. Среди них есть и Юрий Важенин от ХМАО. Однако он предпочел публично не комментировать вопрос о своем политическом будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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