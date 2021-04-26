В России необходимо расширить календарь национальных прививок из-за отставания от западных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России национальный календарь вакцинации гораздо меньше, чем в других цивилизованных странах. Такую тенденцию необходимо исправлять. Об этом URA.RU заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее в Минздраве заявили, что хотят расширить национальный календарь вакцинации. В нем могут появиться вакцины от четырех заболеваний: ротавируса (с 2022), ветрянки (с 2023), папилломы (с 2024) и менингококка (с 2025), сообщает « Царьград ».

«Весь цивилизованный мир давно имеет указанные прививки в своем календаре вакцинации. Россия отставала. Потихонечку мы это отставание сокращаем. Но пока указанные вакцины были только за деньги в платных клиниках, сейчас они будут бесплатными. Это очень нужно», — считает Мясников.

Об усилении календаря заявляет также врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Имея возможность контролировать инфекции, имея в арсенале хорошие вакцины, очень печально, что этими вакцинами сейчас не пользуются. Наш график вакцин гораздо меньше, чем во всем мире, поэтому будет хорошо, если он у нас будет дополнен и усилен», — рассказал он URA.RU.

Мясников пояснил, что эти заболевания являются смертельно опасными. «Опасно остаться без прививок от этих инфекций. Если говорить о ротавирусной инфекции, стоит вспомнить, что в мире два миллиона детей умирают от инфекционного поноса. От ветрянки тоже умирают, от менингококковой инфекции умирают сотнями тысяч, причем плохой смертью», — предупредил в разговоре с URA.RU врач.