Минздрав РФ хочет сделать обязательными еще четыре прививки

Россиянам предлагают ставить больше прививок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минздрав России хочет расшить национальный календарь вакцинации. Предлагается сделать обязательными еще четыре прививки, сообщила на экспертном форуме по иммунопрофилактике начальник отдела Минздрава РФ Евгения Цой.

Соответствующее предложенея в правительство РФ внесут Минздрав, ФМБА, Минпромторг и Роспотребнадзор, отметила она. Доклад по вопросу расширения перечня инфекционных заболеваний, против которых проводится вакцинация граждан, будет подготовлен в августе. «Мы полагаем целесообразным включить в нацкалендарь прививок против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции», — заявила Цой. Ее слова приводит РИА «Новости».

Изменения по ротавирусной инфекции в национальный календарь будут внесены в 2022 году. Прививка от ветрянки добавится в 2023 году, вакцинация от вируса папиллома — в 2024 году, а от менингококковой инфекции — в 2025 году.

Ранее президента России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собрания призвал всех россиян пройти вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, альтернативой прививке является заражение новой инфекцией с непредсказуемыми для организма последствиями.