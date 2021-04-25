В Музее истории Екатеринбурга расскажут о становлении бального танца на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) в Международный день танца, 29 апреля, открывается выставка, посвященная истории бального танца в Свердловске. О зарождении нетипичного для закрытого индустриального города танцевального жанра свидетельствует экспозиция «Одна мечта на двоих: история бального танца в лицах и костюмах», сообщили URA.RU в пресс-службе музея.

«Полвека назад за право танцевать вальс и фокстрот боролись отдельные энтузиасты. В Свердловске это были Ольга и Дамир Суфидяновы. В 1955 году они основали танцевальный кружок для взрослых, а затем и детский ансамбль», — рассказали URA.RU в МИЕ.

Там уточнили, что 65 лет назад бальный танец считался чуждым советскому быту и нравам главным образом из-за нарядов: открытые спины и короткие платья танцовщиц выглядели вызывающе. Убедить советских чиновников от культуры в приемлемости таких костюмов энтузиастам получилось только апеллируя к спортивной гимнастике — соревнования по этому виду спорта проводились в купальниках.

Выставка оформлена из архивных фотографий 1960-1980-х годов, вырезок из газет, старых афиш и программок, наград и кубков из 1990-х и бальных платьев. Большую часть экспонатов в музей передала Ольга Суфидянова, которая в свои 72 года продолжает руководить танцевальным клубом «АИСТ». Выставка будет работать до 24 мая.

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга