Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Народная артистка РСФСР Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Она доставлена в больницу имени Юдина с подозрением на инсульт.
«Светличную доставили в больницу имени Юдина. Врачи обнаружили признаки микроинсульта», — передает телеканал 360.
Состояние актрисы медики оценивают как средней степени тяжести. По данным СМИ, она находится в неврологическом отделении.
Светличную уже госпитализировали с инсультом в ноябре 2020 года. Актриса жаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась помощь врачей. Позднее подруга Светличной Елена Перелыгина рассказывала журналистам, что артистка столкнулась с деменцией.
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