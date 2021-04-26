Светлану Светличную госпитализировали в Москве

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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
У Светланы Светличной подозревают инсульт Фото:

Народная артистка РСФСР Светлана Светличная госпитализирована в Москве. Она доставлена в больницу имени Юдина с подозрением на инсульт.

«Светличную доставили в больницу имени Юдина. Врачи обнаружили признаки микроинсульта», — передает телеканал 360.

Состояние актрисы медики оценивают как средней степени тяжести. По данным СМИ, она находится в неврологическом отделении.

Светличную уже госпитализировали с инсультом в ноябре 2020 года. Актриса жаловалась на головную боль, после чего ей понадобилась помощь врачей. Позднее подруга Светличной Елена Перелыгина рассказывала журналистам, что артистка столкнулась с деменцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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