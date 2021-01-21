21 января 2021

Подруга Светличной рассказала о тяжелом заболевании артистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
Актриса не может узнавать даже близких друзей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная столкнулась с тяжелой болезнью. У актрисы развилась старческая деменция, рассказала журналистам ее подруга Елена Перелыгина.

По ее словам, Светличная не может узнавать даже близких друзей. «Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила», — цитирует Перелыгину «Пятый канал».

Ранее Светличная была госпитализирована в одну из больниц Москвы. У нее произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков. Светлана Светличная — советская и российская киноактриса, прославившаяся на весь Советский Союз эпизодической ролью в комедии «Бриллиантовая рука». Фраза «Не виноватая я… Он сам пришел!», произнесенная героиней Светличной, стала афоризмом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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