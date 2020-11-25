25 ноября 2020

Светлану Светличную срочно доставили в больницу с инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
Врачи оценивают состояние Светланы Светличной как среднетяжелое Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Советскую и российскую актрису Светлану Светличную срочно забрали в больницу с инсультом. Сейчас она находится в лечебном учреждении.

«Звезда сначала пожаловалась на головную боль, а после ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь», — пишет «Пятый канал». Подробности о состоянии артистки пока неизвестны. Официального подтверждения этой информации нет.

Светлана Светличная — советская и российская киноактриса, прославившаяся на весь Советский Союз эпизодической ролью в комедии «Бриллиантовая рука». Фраза «Не виноватая я… Он сам пришел!», произнесенная героиней Светличной, стала афоризмом. Артистка и сегодня поддерживает статус звезды советского экрана, оставаясь такой же элегантной и привлекательной, как и в молодости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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