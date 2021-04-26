26 апреля 2021

Госдума РФ ужесточит наказание для части водителей к лету

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город
Водителей заставят платить 500 тысяч рублей Фото:

Госдума в мае рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Принять изменения могут уже к лету, до конца весенней сессии.

Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три, пишут «Известия». Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект правительства «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ». Поддержать его готовы во всех фракциях парламента.

Ранее также предлагалось на три года лишать прав пьяных водителей, пойманных с детьми в салоне, пишет агентство Nation news. Кроме того, в Госдуму внесли на рассмотрение поправки предполагающие конфискацию автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно пойманных за рулем в нетрезвом виде или устроивших ДТП в таком состоянии. По мнению главы Федерации автовладельцев России и автоэксперта Максима Едрышова, принятие этого законопроекта может привести к наказанию невиновных автомобилистов.. Автоэксперт Игорь Можаретто также не оценил идею ведомства, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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