26 апреля 2021

В Японии рассказали, как будут возвращать Курилы

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Токио собирается продолжать переговоры с РФ по Курильским островам Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Правительство Японии планирует продолжать «упорные» переговоры с Россией по поводу Курильских островов и заключить мирный договор на основе своей позиции. Об этом указано в докладе японского МИДа по дипломатии «Синяя книга» за 2021 год.

«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий (так в Токио называют Южные Курильские острова) и заключении мирного договора», — приводит РИА «Новости» текст документа. Проблему Курил МИД Японии назвал самой сложной в отношениях с Россией.

Cпор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР, напоминает Life. Некоторые политологи считают, что Токио собирается вернуть острова с помощью силового свержения власти в России. Зарубежные эксперты уверены, что Япония не осмелится развязать открытый конфликт с РФ. Тем временем, интернет-поисковик Google выразил готовность обозначить Курильские острова как российскую территорию, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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