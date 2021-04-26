В Японии рассказали, как будут возвращать Курилы

Правительство Японии планирует продолжать «упорные» переговоры с Россией по поводу Курильских островов и заключить мирный договор на основе своей позиции. Об этом указано в докладе японского МИДа по дипломатии «Синяя книга» за 2021 год.
«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий (так в Токио называют Южные Курильские острова) и заключении мирного договора», — приводит РИА «Новости» текст документа. Проблему Курил МИД Японии назвал самой сложной в отношениях с Россией.
Cпор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР, напоминает
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