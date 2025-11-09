Россиянам раскрыли, каких банковских карт не коснется ограничение по количеству
Ограничение на количество карт затронет именно «пластик», считает эксперт
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Виртуальные банковские карты, возможно, не попадут под готовящиеся ограничение на число карт, выпускаемых на одного человека. Об этом рассказал доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлебов.
«Оформление и получение виртуальных карт часто отличается от процедуры оформления „пластика“. Иногда они выпускаются другими организациями, которые не всегда относятся к банковскому сектору. Думаю, что ограничение на количество карт затронет именно „пластик“», — передает издание «Абзац» слова Твердохлебова. Эксперт отмечает, что на обычных гражданах такая мера никак не скажется.
В то же время депутат Госдумы Аксаков уточнил, что парламентарии планируют ввести не только общий лимит, но и ограничение на количество карт в рамках одного банка. Подразумевается, что это число не превысит пяти штук на клиента. Меры направлены на борьбу с дропперами.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца года будет принят закон, устанавливающий лимит на количество банковских карт, которыми может владеть один гражданин. А именно — один россиянин сможет оформить на себя только двадцать банковских карт. Если же они все из одного банка, то до пяти.
- Ха- ха- ха09 ноября 2025 15:57Вот это облом, думал оформить на себя 20 дебетовых карт и никто к тебе не будет приставать с кредитными картами. А эти хитрые банкиры обойдут все хорошие начинания.