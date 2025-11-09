Россиянам раскрыли, каких банковских карт не коснется ограничение по количеству

Ограничение на количество карт затронет именно «пластик», считает эксперт Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Виртуальные банковские карты, возможно, не попадут под готовящиеся ограничение на число карт, выпускаемых на одного человека. Об этом рассказал доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлебов.

«Оформление и получение виртуальных карт часто отличается от процедуры оформления „пластика“. Иногда они выпускаются другими организациями, которые не всегда относятся к банковскому сектору. Думаю, что ограничение на количество карт затронет именно „пластик“», — передает издание «Абзац» слова Твердохлебова. Эксперт отмечает, что на обычных гражданах такая мера никак не скажется.

В то же время депутат Госдумы Аксаков уточнил, что парламентарии планируют ввести не только общий лимит, но и ограничение на количество карт в рамках одного банка. Подразумевается, что это число не превысит пяти штук на клиента. Меры направлены на борьбу с дропперами.

