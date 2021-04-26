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В Кургане подростки прокатились на машине и попали в больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла 26 апреля (архивное фото) Фото:

В Кургане 26 апреля подростки взяли без спроса ключи от машины и попали в ней в аварию. Об этом 27 апреля рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Кургану.

«В районе дома № 19 по улице Коммунальная, в городе Кургане несовершеннолетний 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, <…> не справился с управлением автомобиля, допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД отметили, что водителя и пассажира 2005 года рождения госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени «Красного Креста».

Представители областного УГИБДД добавили, что пассажир и водитель не были пристегнуты. В результате аварии они получили телесные повреждения.

По данным полиции, подростки без спроса взяли ключи от машины, принадлежащей отцу пассажира. В ГИБДД добавили, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Оба подростка попали в больницу
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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