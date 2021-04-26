Авария произошла 26 апреля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане 26 апреля подростки взяли без спроса ключи от машины и попали в ней в аварию. Об этом 27 апреля рассказали URA.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Кургану.

«В районе дома № 19 по улице Коммунальная, в городе Кургане несовершеннолетний 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21140, <…> не справился с управлением автомобиля, допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие — дерево», — рассказали в ведомстве. В ГИБДД отметили, что водителя и пассажира 2005 года рождения госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени «Красного Креста».

Представители областного УГИБДД добавили, что пассажир и водитель не были пристегнуты. В результате аварии они получили телесные повреждения.

По данным полиции, подростки без спроса взяли ключи от машины, принадлежащей отцу пассажира. В ГИБДД добавили, что обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Оба подростка попали в больницу Фото: отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Кургану.