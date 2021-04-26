Курганские власти объяснили заморозку цены проезда в автобусах

Тариф на проезд в автобусах в Шадринске (Курганская область) останется прежним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области не позволили шадринскому перевозчику поднять стоимость проезда в автобусе с 24 до 30 рублей. Причина в отсутствии основания для увеличения тарифа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства, отвечая на запрос.

Шадринский перевозчик ООО «ШадрАвто» требует повысить тариф до 30 рублей. Отказ департамента регулирования цен и тарифов повысить стоимость проезда предприятие оспаривает в областном арбитражной суде. «В связи с отсутствием оснований для увеличения тарифа, департаментом было принято решение оставить без изменения действующий предельный максимальный тариф в размере 24 рублей за поездку», — пояснили власти свой отказ перевозчику.

Тариф на проезд в 24 рубля действует в Шадринске с 1 января 2019 года без окончания срока. Перевозчик планировал повысить тариф на 27%. Сейчас департамент готовит в арбитражный суд письменный мотивированный отзыв с возражениями относительно предъявленных компанией требований. Заседание состоится 11 мая.

Получить комментарии представителя ООО «ШадрАвто» URA.RU не удалось. Редакция не располагает контактным номером телефона организации.

URA.RU ранее сообщало, что в Шадринске уже второй перевозчик подает в суд на департамент регулирования цен и тарифов. Предприниматель Виктор Сычев оспаривает отказ повысить стоимость проезда до 29 рублей (сейчас 24 рубля). Бизнесмен считает, что департамент необоснованно отказал в повышении стоимости проезда. При этом перевозчик представил документы с расходами, которые повысились за последние три года — со времени установления прежнего тарифа в 24 рубля.