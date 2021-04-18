Перевозчик в Шадринске требует повысить стоимость проезда

В курганском городе хотят повысить стоимость проезда в автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие по перевозке пассажиров в Шадринске (Курганская область) ООО «ШадрАвто» требует повысить стоимость проезда до 30 рублей. Сейчас шадринцы ездят в автобусах за 24 рубля. Информация о процессе размещена на сайте арбитражного суда.

Перевозчик обратился с иском к департаменту регулирования цен и тарифов, так как тариф на перевозку пассажиров в Шадринске регулируемый. «Обязать департамент устранить нарушения прав и законных интересов заявителя путем принятия решения об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в размере 30 руб. 62 коп. за одну перевозку», — говорится в документе.

Суд принял заявление. Первое заседание назначено на 11 мая. От департамента для начала процесса ожидают отзыв на заявление.

Оперативно уточнить позицию департамента госрегулирования цен и тарифов в судебном процессе URA.RU не удалось. В пресс-службу правительства направлен запрос. Получить комментарии перевозчика также не получилось. В открытых данных не указан контактный телефон. При этом содержатся сведения о том, что ООО «ШадрАвто» в 2020 году понесло убытки в размере 3,1 млн рублей. В 2019 году компания получила прибыль в 1,9 млн рублей. Вместе с тем расходы за предыдущие два года были одинаковыми — около 26,5 млн рублей в год.

Ранее курганские перевозчики рассказывали URA.RU, что вынуждены повышать тариф на проезд в автобусах, дабы избежать убытков и сохранить количество техники на маршрутах. После этого они заявили, что администрация Кургана заставляет убирать с маршрутов 20% автобусов. В мэрии ответили, что такое предложение поступило от самих перевозчиков. В результате с улиц Кургана убирают около 80 автобусов, а городские власти рассматривают возможность вернуть регулируемый тариф на автобусы, который действовал в городе до 2016 года.