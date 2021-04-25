Второй шадринский перевозчик требует повысить стоимость проезда

В Курганской области перевозчики хотят повысить стоимость проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) второй перевозчик подает в суд на департамент регулирования цен тарифов. Предприниматель Виктор Сычев оспаривает отказ повысить стоимость проезда до 29 рублей (сейчас 24 рубля). Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Обязать департамент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем принятия решения об утверждении предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в размере 29 рублей за одну поездку», — говорится в документе суда. Бизнесмен считает, что департамент регулирования цен и тарифов необоснованно отказал в повышении стоимости проезда.

При этом перевозчик представил документы с расходами, которые повысились за последние три года — со времени установления прежнего тарифа в 24 рубля. Суд принял заявление. Первое заседание назначено на 12 мая.

В пресс-службу регионального правительства направлен запрос по поводу позиции юристов департамента по данному делу. На момент публикации ответ не поступил. Телефона шадринского перевозчика в распоряжении редакции нет.

Ранее URA.RU писало, что предприятие по перевозке пассажиров в Шадринске ООО «ШадрАвто» требует повысить стоимость проезда до 30 рублей. Перевозчик обратился с иском к департаменту регулирования цен и тарифов, так как тариф на перевозку пассажиров в Шадринске регулируемый. Ранее перевозчики Кургана рассказывали URA.RU, что вынуждены повышать тариф на проезд в автобусах, чтобы избежать убытков.