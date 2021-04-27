Тюменцы сделали Владимиру Жириновскому подарок к юбилею Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменском отеле «Восток» открылся персональный номер лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменской облдумы. Политику посвящена комната №301.

Глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Глеб Трубин рассказал агентству, что идея создать номер появилась после встречи Жириновского с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым. «Узнав, что Фальков выходец из Тюмени, Владимир Вольфович вспомнил, что был в нашем городе в 1979 году и останавливался в гостинице „Восток“. Ему очень не повезло с соседями, по его словам, чуть не убили», — рассказал депутат.

По словам Трубина, персональный номер был создан, чтобы изменить впечатления Жириновского от визита в Тюмень и сделать приятное политику, недавно отметившему 75-летний юбилей. «Тематический номер расскажет об активной общественной деятельности Жириновского, о его политических взглядах, познакомит с программой партии ЛДПР», — отметил парламентарий.

URA.RU попросило пресс-секретаря Жириновского, чтобы политик прокомментировал инициативу тюменских либерал-демократов. Ответ от пресс-службы ожидается.

В отеле «Восток» есть и другие номера, посвященные знаменитым людям, напомнили в пресс-службе облдумы. В частности, писателям Федору Достоевскому и Петру Ершову.