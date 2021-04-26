В Кургане жилой комплекс грозит превратиться в долгострой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана расторгла договор с арендаторами земли под недостроенным жилым комплексом «Кристалл» (перекресток ул. Куйбышева — Красина). В связи с этим стройка затягивается. Бизнесмены оспаривают отказ мэрии, о чем говорится в материалах на сайте областного арбитражного суда.

С исками к мэрии и городскому департаменту архитектуры обратился новый владелец доли застройщик Александр Бабочкин и конкурсный управляющий компании ООО «СУ Артекс». Они просят «признать действия администрации по расторжению договора аренды земельного участка незаконными и признать договор аренды от 2007 года возобновленным на неопределенный срок».

В разговоре с URA.RU Бабочкин пояснил, что после того, как он стал владельцем доли в ЖК «Кристалл», администрация Кургана расторгла договор аренды с дольщиками. При этом застройщик уверен, что сделано это не умышленно. Однако пока спор идет в суде предприниматель не может продолжить строительство жилого комплекса.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

По открытым данным, ЖК «Кристалл» начинала строить компания «СУ Артекс» (владелица Екатерина Жданова) в 2013 году. Операции по счетам застройщика приостановлены с 2017 года. Назначен конкурсный управляющий. Один из домов комплекса (в 17 этажей) был построен и сдан. Второй дом, пристрой для тренажерного зала и парковочные места частично остаются недостроенными. По документам, ЖК планировали сдать во втором квартале 2021 года.

URA.RU ранее писало, что Курганский городской суд отказал жильцам дома №16 по ул. Сибирская в требовании к мэрии и застройщику прекратить строительство дома по соседству. Жильцы многоэтажки посчитали, что соседняя новостройка возводится очень близко к их дому, что нарушает санитарные нормы.

В Кургане затягивается стройка ЖК «Кристалл» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Так должен выглядеть ЖК после окончания строительства Скрин с сайта застройщика