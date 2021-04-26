26 апреля задержали судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова Фото: Размик Закарян © URA.RU

Силовики задержали федерального судью Салехардского городского суда (ЯНАО) Алишера Раенгулова за незаконные изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном следственном управлении СКР.

«26 апреля сотрудниками ФСБ по Тюменской области был задержан судья Салехардского городского суда Алишер Раенгулов. Он подозревается в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия в составе группы лиц», — рассказал агентству источник в окружном следственном управлении.

Источник сообщает, что в Салехарде был создан подпольный стрелковый клуб под предводительством Алишера Раенгулова. «Они закупали через Интернет оружие, которое переделывали в боевое гражданское», — поделился инсайдер. Имен соучастников источник не знает.

В СКР по ЯНАО отказались комментировать ситуацию. «На данном этапе мы не можем комментировать. Как только появится возможность, выложим пресс-релиз на сайт», ответили в пресс-службе ведомства. В Салехардском суде от комментария тоже отказались.

Постановлением Законодательного Собрания ЯНАО Алишера Раенгулова назначили на должность мирового судьи участка № 1 судебного района в Салехарде в 2014 году на десятилетний срок. В 2018 году указом президента Владимира Путина его назначили судьей Салехардского городского суда.