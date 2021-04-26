26 апреля 2021

Глава Челябинска аннулировала ставку вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова будет лично курировать работу управления архитектурно-градостроительного проектирования Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова аннулировала ставку вице-мэра по городской среде. Об этом URA.RU сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт на заседании 27 апреля.

«Наталья Петровна обратилась с такой просьбой накануне, депутаты единогласно поддержали ее решение», — заявил URA.RU Шмидт. Он добавил, что полномочия вице-мэра по данному направлению будут распределены между другими отделами администрации. Ранее должность вице-мэра по городской среде занимал Александр Егоров, который сейчас перешел в региональный миндор на должность замминистра.

Кроме того, на заседании гордумы городское управление развития благоустройства и городской среды упростит свое название. Новое управление благоустройства возьмет на себя распределенные полномочия. А сама Котова будет лично курировать работу управления архитектурно-градостроительного проектирования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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