Глава Челябинска аннулировала ставку вице-мэра

Наталья Котова будет лично курировать работу управления архитектурно-градостроительного проектирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова аннулировала ставку вице-мэра по городской среде. Об этом URA.RU сообщил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт на заседании 27 апреля.

«Наталья Петровна обратилась с такой просьбой накануне, депутаты единогласно поддержали ее решение», — заявил URA.RU Шмидт. Он добавил, что полномочия вице-мэра по данному направлению будут распределены между другими отделами администрации. Ранее должность вице-мэра по городской среде занимал Александр Егоров, который сейчас перешел в региональный миндор на должность замминистра.

Кроме того, на заседании гордумы городское управление развития благоустройства и городской среды упростит свое название. Новое управление благоустройства возьмет на себя распределенные полномочия. А сама Котова будет лично курировать работу управления архитектурно-градостроительного проектирования.