За место в думе ХМАО сразятся нефтяник-миллионер и певец

Оба кандидата выдвигаются нижневартовскому одномандатному округу №19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У депутата думы ХМАО Сергея Великого, владеющего нефтяной компанией «ИНТЭК — Западная Сибирь», появился конкурент на предстоящем праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в региональную думу. Вместе с ним по нижневартовскому одномандатному округу №19 выдвигается певец Федор Никитин. Об этом URA.RU рассказал сам Никитин.

«Мой выбор участия в предварительном голосовании обусловлен тем, что нужно открывать людям новые лица. Понимаю, что Сергей Великий — лицо уже давно известное, которое не один срок является депутатом думы ХМАО. Но при этом, мне кажется, что нужно выдвигать других и прежде всего молодежь», — сообщил Никитин. Также он добавил, что решение подать документы на участие было его, а у руководства партии нареканий это не вызвало.

Федор Никитин является представителем народа ханты, членом нескольких общественных организаций связанных с жизнью коренных малочисленных народов Севера, а также поет в хантыйском ансамбле «Тор-Най» и выступает сольно. Сергей Великий, у которого в собственности квартира в Германии, а у жены дом на Кипре, в разговоре с журналистом агентства заявил, что не знает Никитина, но к конкуренции готов. «Я всегда жил в конкурентной среде и на выборах всегда участвовал в конкурентных. Поэтому я спокоен», — рассказал URA.RU депутат.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО обостряется конкуренция за кресло депутата Госдумы. Помимо вице-губернатора Югры, баллотироваться в федеральный парламент от восточной части региона собираются новый член партии «Справедливая Россия» и представитель ЛДПР.