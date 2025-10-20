В ХМАО два жителя погибли при пожаре в гараже

Два человека погибли при пожаре в Мегионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) два человека погибли при пожаре в гараже на территории СНТ «Черемушки» по улице Геологов. Сообщение о возгорании поступило утром 20 октября в 07:12. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений строение было полностью охвачено огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Горела хозяйственная постройка и гараж. Два звена газодымозащитной службы немедленно приступили к разведке и тушению пожара. В ходе работ на месте возгорания были обнаружены два человека без признаков жизни», — указано в telegram-канале окружного МЧС.

Огонь распространился на площади в 45 квадратных метров. Пожар тушили восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания была неисправность электрооборудования.

