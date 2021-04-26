Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил делегацию чиновников, вышедших на уборку дендропарка в центре города. Таким образом главный городской субботник вернулся на территорию, которую первые лица города не посещали в 2019-м и 2020 годах: сначала из-за плохой погоды, а затем — пандемии коронавируса.
Вместе с Орловым в дендропарк вышли его замы Игорь Сутягин (городское хозяйство), Сергей Плахотин (политика и СМИ) и Дмитрий Ноженко (экономика и инвестиции), а также руководители подразделений мэрии. «Субботник — это хороший элемент воспитания экологической культуры, бережного отношения и понимания к работе коммунальных служб, ну и, конечно, любви к городу», — сказал Орлов, объясняя, почему вооружился граблями.
До этого, работая в свердловском правительстве, мэр прибирался в Шарташском лесопарке. «Для меня самые красивые истории были на Шарташе», — признался Орлов. Также он оценил первые результаты весенней уборки города: «Я считаю, что не все так плохо в Екатеринбурге. Я по городу очень много езжу, каждое утро с коллегами проводим селекторы. Результат горожанам должен быть уже виден». И призвал горожан к культуре: «Случаи, когда [где попало] бросают мусор… „А есть же дворники“. Понимаете, это элементарная невоспитанность. Есть урны. В конце концов, возьми с собой, куда этот мусор можно выбросить. Если мы будем все придерживаться таких стандартов, будет чище».
По окончании субботника Орлов обсудил с директором парка Светланой Раскотовой идеи по развитию территории. Одна из них — закрывать парк на ночь. Предварительно мэр ее поддержал.
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