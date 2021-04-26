Алексей Орлов прибыл на субботник с опозданием — из-за посадки яблонь в саду Павлика Морозова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил делегацию чиновников, вышедших на уборку дендропарка в центре города. Таким образом главный городской субботник вернулся на территорию, которую первые лица города не посещали в 2019-м и 2020 годах: сначала из-за плохой погоды, а затем — пандемии коронавируса.

Вместе с Орловым в дендропарк вышли его замы Игорь Сутягин (городское хозяйство), Сергей Плахотин (политика и СМИ) и Дмитрий Ноженко (экономика и инвестиции), а также руководители подразделений мэрии. «Субботник — это хороший элемент воспитания экологической культуры, бережного отношения и понимания к работе коммунальных служб, ну и, конечно, любви к городу», — сказал Орлов, объясняя, почему вооружился граблями.

До этого, работая в свердловском правительстве, мэр прибирался в Шарташском лесопарке. «Для меня самые красивые истории были на Шарташе», — признался Орлов. Также он оценил первые результаты весенней уборки города: «Я считаю, что не все так плохо в Екатеринбурге. Я по городу очень много езжу, каждое утро с коллегами проводим селекторы. Результат горожанам должен быть уже виден». И призвал горожан к культуре: «Случаи, когда [где попало] бросают мусор… „А есть же дворники“. Понимаете, это элементарная невоспитанность. Есть урны. В конце концов, возьми с собой, куда этот мусор можно выбросить. Если мы будем все придерживаться таких стандартов, будет чище».

По окончании субботника Орлов обсудил с директором парка Светланой Раскотовой идеи по развитию территории. Одна из них — закрывать парк на ночь. Предварительно мэр ее поддержал.

Вице-мэры Сергей Плахотин (слева) и Дмитрий Ноженко (справа) прибыли в дендропарк на 20 минут раньше начальника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не дожидаясь, пока белый Land Cruiser Орлова подъедет к парку, Ноженко строго скомандовал своим: «Пошли работать» Фото: Анна Майорова © URA.RU

К этому моменту рядовые муниципальные служащие уже вовсю убирались Фото: Анна Майорова © URA.RU

Не остался в стороне и политический советник мэра Александр Пирогов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Возможно, субботник — еще одна форма тимбилдинга в команде мэра. Слева от Сергея Плахотина — первый вице-мэр Игорь Сутягин Фото: Анна Майорова © URA.RU

В общей сложности уборка с участием мэра продлилась около получаса (на 17:15 у Алексея Орлова была назначена встреча). Однако несколько минут для главы дендропарка Светланы Раскотовой (слева) мэр нашел. Она рассказала ему, каким видит развитие парка и предложила ограничивать доступ на территорию по ночам, чтобы «давать ей отдыхать». Мэр эту идею поддержал, а также попросил позже показать ему наработки менеджеров для выделения финансирования Фото: Анна Майорова © URA.RU