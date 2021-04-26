В Кургане на 9 мая выступит любимая группа губернатора Шумкова

В Кургане выступит группа, которую слушает глава Курганской области Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Центральной площади в Кургане 9 мая выступит одна из групп, которую слушает губернатор Вадим Шумков — «Яхонт». Ранее он перечислял этих исполнителей в числе любимых на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Информация о выступлении размещена на сайте госзакупок.

В сведениях о закупке говорится, что группа «Яхонт» выступит на площади 9 мая. «Начало в 20:45. Продолжительность концерта не менее 60 мин. Стороны договорились, что в целях исполнения договора под группой „Яхонт“ понимается творческий коллектив, состоящий из семи артистов, в том числе пяти солистов», — указано в договоре. Стоимость услуг составляет 376 500 рублей.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий ко Дню Победы в Курганской области прошло в онлайн-формате. Парад не проводился, а во время салюта центральную площадь Кургана перекрывали для машин и пешеходов.

В этом году 9 мая пройдет в офлайн формате. Будет организована праздничная торговля, в 22 часа состоится салют. В день 76-й годовщины Победы в Кургане пройдет митинг-парад, сообщало ранее URA.RU. Также запланированы концерты на нескольких площадках, в том числе в недавно отремонтированных скверах им. Высоцкого, Гагаринском, Библиотечном, Шахматном, а также в новом сквере на улице Победы и в парке Победы.