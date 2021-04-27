В Совфеде раскрыли, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Главное условие — уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 августа пенсии пересчитают работавшим в 2020 году россиянам. Информацией поделилась зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 августа — это не индексация, это перерасчет размера пенсий. Он произойдет для пенсионеров, которые работали в предшествующем году», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Главное условие для перерасчета — за время работы были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. Кроме этого Бибикова напомнила, что все страховые выплаты индексируют с 1 января на уровень выше инфляции. Ежемесячные денежные выплаты, в частности, инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, индексируют с 1 февраля ежегодно.

Несколько дней назад замглавы социального комитета Совфеда напомнила, что граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет.

Существенная часть россиян (37%) ранее заявила, что ждет, когда правительство РФ примет решение об индексации всех пенсий. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на данные социального опроса. 27% граждан хотели бы уменьшения налогов, 14% опрошенных изъявили желание получить льготы на детей старше 7 лет.