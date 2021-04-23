В Совфеде назвали категорию россиян с правом на досрочную пенсию

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова
«Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет», — передает слова Бибиковой «Парламентская газета». Она отметила, что право досрочно выйти на пенсию по старости есть у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.
Ранее в ПФР сообщили, что с этого года впервые могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию мамы четверых детей, рожденные в 1965 году. Также стало известно, что в России могут ввести автоматическое назначение пенсий для инвалидов. Им не потребуется оформлять заявления. Законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.
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