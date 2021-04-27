Союз прав потребителей: в РФ грядет волна поддельного алкоголя

Нужны способы, чтобы не маркировать некачественную продукцию под видом оригинальной, считает эксперт Фото: Илья Московец © URA.RU

Переход на единый импорт российского и зарубежного алкоголя грозит ростом доли подделок на рынке. Таким мнением с URA.RU поделился председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее стало известно, что Минфин предложил начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России. Кроме того, С 1 апреля в РФ уже начался эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

«Все зависит от того, как это будет происходить. Значительная часть импорта маркируется на территории Прибалтики — примерно 60%. Мы перешли с акцизных на федеральные специальные марки — теперь для импортной и российской алкогольной продукции они едины. Соответственно, возникает вопрос: не уйдут ли под видом поставок по импорту марки на внутренний рынок, чтобы ими маркировать неучтенную алкогольную продукцию. Не будут ли они где-то пропадать, и из-за этого в России доля контрафакта алкоголя увеличится», — пояснил он.

Из-за того, что зарубежная алкогольная продукция будет маркироваться на территории России, ситуация с контрафактом ухудшится, но цена на алкоголь снизится. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни институт социально-экономических проблем РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков.

«Рост контрафактного алкоголя при маркировке в РФ — возможный вариант. Однако все зависит от того, какой будет контроль. Нужны способы, чтобы не маркировать некачественную продукцию под видом оригинальной. Но если будут сокращены таможенные сборы, и не надо будет платить прибалтийским компаниям, нас может ожидать даже удешевление этой продукции. Это хорошая мера: зачем платить кому-то деньги, если мы сами можем это делать», — заявил эксперт URA.RU.