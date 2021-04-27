27 апреля 2021

Моргенштерн поддержал пострадавшего из-за него школьника. Скрины

© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер Моргенштерн вступился за своего слушателя

Рэпер Алишер Моргенштерн вступился за школьника, чьи музыкальные вкусы осудила учительница. Судя по сторис в Instagram артиста, преподаватель сделала мальчику и его семье замечание за то, что им нравятся треки Моргенштерна.

«Сказал, что дома слушает Моргенштерна! И сестра, и родители. Боюсь даже что-то говорить», — написала учитель в школьном дневнике поклонника артиста.

В ответ на это Моргенштерн похвалил родителей за то, что дают своим детям свободу в выборе музыкальных предпочтений. «Этому ученику, его сестре и родителям большой респект за свободу выбора детей в семье! И за отличный музыкальный вкус! Училке могу пожелать… Хотя там уже бессмысленно», — написал рэпер в сторис.

Ранее на Моргенштерна завели административное дело. Артиста подозревают в пропаганде наркотических веществ. Если его признают виновным, рэперу придется выплатить штраф до миллиона рублей. До этого суд уже оштрафовал Моргенштерна на 300 тысяч рублей за плагиат песни о президенте России Владимире Путине.

Учитель одной из российских школ сделала замечание семье, в которой слушают Моргенштерна
Сам Моргенштерн поддержал своих поклонников

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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