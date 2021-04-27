Моргенштерн поддержал пострадавшего из-за него школьника. Скрины

28 апреля 2021 в 09:47 Размер текста - 17 +

Рэпер Моргенштерн вступился за своего слушателя Instargam, morgen_shtern Рэпер Алишер Моргенштерн вступился за школьника, чьи музыкальные вкусы осудила учительница. Судя по сторис в Instagram артиста, преподаватель сделала мальчику и его семье замечание за то, что им нравятся треки Моргенштерна. «Сказал, что дома слушает Моргенштерна! И сестра, и родители. Боюсь даже что-то говорить», — написала учитель в школьном дневнике поклонника артиста. В ответ на это Моргенштерн похвалил родителей за то, что дают своим детям свободу в выборе музыкальных предпочтений. «Этому ученику, его сестре и родителям большой респект за свободу выбора детей в семье! И за отличный музыкальный вкус! Училке могу пожелать… Хотя там уже бессмысленно», — написал рэпер в сторис. Ранее на Моргенштерна завели административное дело. Артиста подозревают в пропаганде наркотических веществ. Если его признают виновным, рэперу придется выплатить штраф до миллиона рублей. До этого суд уже оштрафовал Моргенштерна на 300 тысяч рублей за плагиат песни о президенте России Владимире Путине. Учитель одной из российских школ сделала замечание семье, в которой слушают Моргенштерна Скриншот Instargam, morgen_shtern Сам Моргенштерн поддержал своих поклонников Скриншот Instargam, morgen_shtern Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.