Рэпер Алишер Моргенштерн вступился за школьника, чьи музыкальные вкусы осудила учительница. Судя по сторис в Instagram артиста, преподаватель сделала мальчику и его семье замечание за то, что им нравятся треки Моргенштерна.
«Сказал, что дома слушает Моргенштерна! И сестра, и родители. Боюсь даже что-то говорить», — написала учитель в школьном дневнике поклонника артиста.
В ответ на это Моргенштерн похвалил родителей за то, что дают своим детям свободу в выборе музыкальных предпочтений. «Этому ученику, его сестре и родителям большой респект за свободу выбора детей в семье! И за отличный музыкальный вкус! Училке могу пожелать… Хотя там уже бессмысленно», — написал рэпер в сторис.
Ранее на Моргенштерна завели административное дело. Артиста подозревают в пропаганде наркотических веществ. Если его признают виновным, рэперу придется выплатить штраф до миллиона рублей. До этого суд уже оштрафовал Моргенштерна на 300 тысяч рублей за плагиат песни о президенте России Владимире Путине.
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