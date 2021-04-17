На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Правоохранители завели административное дело на рэпера Алишера Моргенштерна, который подозревается в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело — пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», — передает ТАСС сообщение источника. Отмечается, что внимание правоохранителей привлекли видео «Розовое вино — 2» и Family, опубликованные на youtube-канале рэпера.
Источник уточнил, что если Моргенштерна признают виновным, то он должен будет заплатить штраф до 1 млн рублей. Проверка песни будет проведена по инициативе некоммерческих организаций, которые заподозрили рэпера в пропаганде наркотиков.
Ранее суд Уфы оштрафовал Моргенштерна на 300 тысяч рублей за плагиат песни о президенте РФ Владимире Путине. Администрация Apple Music ранее опубликовала информацию, согласно которой артисты получают около одного цента (0,77 рубля) за каждое прослушивание песни. В марте Моргенштерн подарил своей девушке 5 млн рублей, а затем купил себе золотистый Porsche.
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