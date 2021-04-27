27 апреля 2021
26 апреля 2021

Для челябинской скорой закупают японский внедорожник. «Кому-то очень хочется комфорта»

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы Виталий Пашин готовит запрос в надзорные органы Фото:

Муниципальное учреждение «Челябмедтранс», в ведении которого находится транспорт службы скорой помощи, объявило тендер на закупку дорогого японского кроссовера Mitsubishi. Как сообщил URA.RU депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, он уже готовит запросы в надзорные органы и сам «Челябмедтранс».

«„Челябмедтрансу“ понадобился Mitsubishi Outlander Invite 4WD стоимостью более 2,1 млн рублей. Зачем муниципальному учреждению такой автомобиль? Вряд ли он закупается для медиков: в требованиях указаны датчики дождя, света, задний подлокотник, крепления ISO-FIX для детских сидений. Понятно, кому-то очень хочется комфорта, но столько машин простаивает без дела, а тут ещё одна закупка!» — прокомментировал парламентарий URA.RU итоги мониторинга госзакупок.

По словам Пашина, помимо запроса в надзорные органы он собирается также обратиться непосредственно в муниципальное учреждение. «Может быть, мы чего-то не понимаем? Но для каких целей во время, когда все пытаются экономить, им потребовалась такая машина? Пусть скажут прямо в лицо», — заявил он корреспонденту URA.RU.

В комментариях к публикации Пашина в «ВК» уже появились фотографии разбитых салонов машин скорой помощи. «Вот на таких машинах пытаются спасать жизни в Челябинске», — пояснил пользователь Евгений Палин. В пресс-службе мэрии Челябинска попросили время для подготовки комментария.

На таких машинах, утверждают пользователи, вынуждены передвигаться в Челябинске бригады скорой
Фото:

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Ссылки по теме
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