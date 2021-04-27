В Кургане меняют место для памятника основателю промышленности

Памятник Сергею Балакшину решили установить в Горсаду Кургана. Ранее предлагалось другое место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник основателю курганского машиностроения Сергею Балакшину планируют установить в городском саду. Вопрос об этом вынесен на рассмотрение городской думы Кургана. При этом закладной камень в основание будущего памятника установили четыре года назад в другом месте.

«Установить объект монументального искусства (памятник) основателю машиностроения в Зауралье и Западной Сибири Балакшину Сергею Александровичу по адресу: г. Курган, Городской сад, ул. Ленина, 23», — указано в проекте документа, опубликованном на сайте муниципалитета. Изменить место установки памятника решили на основании письма из департамента экономического развития Курганской области.

По словам источника, близкого к городским властям, на первоначальном месте установка оказалась проблематичной из-за подземных коммуникаций. Новое место уже согласовано, но окончательное решение должны принять депутаты. В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали прокомментировать перенос места для памятника позже.

Решение о месте установки памятника принимает городская комиссия по историческому наследию, рассказал URA.RU сенатор Сергей Муратов, один из инициаторов его установки. По его словам, есть идея сделать в Горсаду территорию, посвященную местной промышленности, поэтому установка памятника здесь будет оправдана. Он также отметил, что сейчас идет реконструкция Горсада, который находился в запущенном состоянии после бывших арендаторов.

Изначально памятник Балакшину планировали установить возле здания по улице Гоголя, 25, где располагался региональный департамент промышленности. В апреле 2017 года здесь установили закладной камень в основание будущего памятника. Балакшин известен тем, что в 1904 году открыл в Кургане завод, производивший оборудование для маслодельных артелей и заводов, сельхозмашин и водяных турбин.