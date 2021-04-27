Власти ЯНАО назвали самые востребованные профессии в регионе

Технические профессии находятся в ТОПе самых востребованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте занятости ЯНАО рассказали о самых востребованных профессиях в регионе. Несмотря на то, что численность безработных в округе снизилась на 30 процентов, потребность в работниках остается высокой. В регионе требуется около 14 тыс. работников.

«Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена, каменщики, электромонтеры, учителя и другие», — сообщают ТАСС в окружном департаменте занятости. В ведомстве добавили, что профессии ямальцев, ищущих работу, зачастую не соответствуют спросу, поэтому остается так много свободных вакансий.

За 2020 год в ЯНАО число безработных выросло в 1,5 раза и составило 5 609 человек. Рост числа безработных связывают с тенденциями рынка труда на фоне коронавируса. Тем не менее ниша автомобильного бизнеса в округе остается свободной и практически не имеет конкуренции. А самой востребованной вакансией считается профессия водителя. В округе свободно 571 рабочее место на эту вакансию, а зарплата на нее варьируется от от 30 до 150 тыс. рублей в месяц.