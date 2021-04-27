В ХМАО сорваны выборы главы депрессивного района

Вопрос с кандидатурой нового главы Советского района подвис в воздухе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Кандидаты на пост главы Советского района — Игорь Набатов и Александр Уланов не смогли набрать нужного количества голосов депутатов районной думы для того, чтобы избраться на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствующий на заседании думы, где и решался вопрос о кандидатуре следующего градоначальника.

«Среди кандидатов на пост главы Советского района значился нынешний мэр Игорь Набатов и его заместитель Александр Уланов. Они оба представили программы развития муниципалитета. Однако когда речь дошла до голосования, ни один из них не набрал нужного количества голосов. За Набатова проголосовали восемь человек, а нужно, чтобы, как минимум, десять. За Уланова, который считался техническим кандидатом, проголосовало и того меньше», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU из политического истеблишмента Советского района сообщил, что в сложившейся ситуации дума должна перезапустить конкурсную процедуру по выборам главы района. «На перевыборы уйдет не меньше месяца», — считает инсайдер. Сам Набатов, а также председатель думы Советского района Светлана Озорнина не ответили на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала выдвижение Набатова на пост главы Советского района. Этот муниципалитет считается одним из депрессивных в Югре из-за скромных показателей экономического развития.