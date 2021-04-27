Вуз в Кургане закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

ГУ МЧС: нарушения пожарной безопасности выявили в 12 из 14 корпусов КГСХА Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Деятельность Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) приостановлена на месяц из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По решению Кетовского районного суда административному приостановлению деятельности на срок 30 суток подверглись 12 из 14 корпусов учебного учреждения, проверенных сотрудниками федерального государственного пожарного надзора», — говорится в сообщении. В ведомстве заявляют, что это вынужденная мера, принятая в связи с выявлением повторных нарушений, «создающих угрозу жизни и здоровья как учащихся, так и педагогического состава, которые администрация объекта не удосужилась устранить в течение одного года».

В частности, госпожнадзор выявил неисправность систем пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Кроме того, в вузе обнаружили несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности (отделка путей горючими материалами, отсутствие второго эвакуационного выхода), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В ГУ МЧС отметили, что ранее администрация КГСХА уже пять раз привлекалась к административной ответственности на общую сумму 550 тысяч рублей, но ни один из штрафов не оплатила. Непринятие мер по устранению нарушений уже привело к возникновению в 2020 году пожара в здании общежития академии, в результате которого пострадал человек.

Получить оперативные комментарии руководства КГСХА URA.RU не удалось. В приемной ректора сообщили, что он и его замы находятся на совещании.