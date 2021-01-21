Курганские инсайды: политики спорят на коньяк

Помешает ли мороз протестам? Коллаж URA.RU

Курганские застройщики приревновали областные власти к тюменской компании «Брусника». Именно ее стройплощадку показали полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, и ее же потом отдельно отметил в своем докладе замгубернатора Анатолий Воробьев. Кроме того, в курганской колонии произошел бунт, а в среде экологов — ссора.

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Курганцы завидуют тюменскому застройщику

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акцент при рабочей поездке полпреда УрФО Владимира Якушева на объектах тюменского застройщика — компании «Брусника» — задел курганских строителей. Полпреду показали стройку на улице Коли Мяготина. А затем и на других точках поездки по Кургану, в микрорайоне Заозерный, особо выделяли «Бруснику». «Якушев в разговоре с замгубернатора [Анатолием Воробьевым, курирующим департамент строительства] спросил, сколько активных застройщиков в Кургане. Тот ответил, что 10, и добавил, что „Брусника“ одиннадцатая. Создалось ощущение, что это важное уточнение», — отметил инсайдер. Ранее агентство сообщало, что «Бруснике» бесплатно дали в Кургане землю за 100 млн рублей. Компания принадлежит тюменскому экс-депутату Алексею Круковскому.

Полпред не дал отдохнуть полицейским

Курганских сотрудников ГИБДД, по слухам, лишили обещанных выходных дней 18 и 19 января из-за рабочей поездки в регион полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Всем, кто должен был отдыхать после работы в выходные дни, пришлось выйти на службу. Вызвали даже тех, кто был в отпуске», — переговариваются сплетники. По их словам, некоторым сотрудникам патрульно-постовой службы также не удалось получить в эти дни отгулы. «Была задача — усилить безопасность на всех маршрутах и объектах, вот и пришлось привлекать как можно больше людей», — объясняют слухачи.

Новость о кадровых перестановках расстроила единороссов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники регионального исполкома «Единой России» переживают из-за новостей о возможной смене руководства. «Многие хотели бы, чтобы [секретарь регионального отделения Евгений] Кафеев остался на своей должности. Слухи о его вероятной отставке ходили давно, но люди до последнего надеялись, что он останется. Теперь надежд уже почти не осталось», — рассказал инсайдер. Он не исключает, что если смена власти в курганской «ЕР» действительно произойдет, часть сотрудников исполкома может уволиться накануне выборов в Госдуму. Пока самым вероятным кандидатом на пост секретаря реготделения партии называют беспартийного депутата Госдумы Александра Ильтякова.

Курганские политики спорят на коньяк из-за речей коллеги

Один из крупных курганских политиков стал объектом споров коллег. Между собой высокопоставленные чиновники ставят пари на коньяк, как будет построена его речь. «Это не в обиду, но из года в год сохраняется одна риторика. Похвала президенту, как все меняется в лучшую сторону, его готовность исполнить любой приказ, если скажут, и что партия „Единая Россия“ победит. Говорит он все правильно, но пора бы поменять ход и текст выступления», — считают участники пари.

В курганской полиции ждут кадровых перестановок

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В кулуарах продолжают обсуждать дальнейший карьерный рост нового начальника каргапольского отдела полиции Дмитрия Абраменко, переведенного из Твери. По новым слухам, он может стать начальником УМВД по городу Кургану. При этом действующему начальнику городского управления Марату Юсупову сплетники также прочат карьерный рост. «Не исключено, что именно он, а не Абраменко, является кандидатом на высокий пост в областном управлении. Может быть, даже замначальника управления вместо задержанного [Андрея] Шамина. Либо его ждет перевод в другой регион», — переговариваются инсайдеры. По другой версии место Шамина достанется кандидату из другого региона. Некоторые слухачи говорят, что речь идет о силовике из Еврейской автономной области.

Курганца, разбиравшегося с прокурорами на охоте, хотят снять с должности

Жителей Шумихинского района, которые состоят в районном обществе охотников и рыболовов, подбивают сменить председателя. Пост занимает Иван Терентьев, который в ноябре 2020 года в рейде с охотинспектором обнаружил нарушения правил охоты с участием прокуроров. «Один из участников охоты — шумихинский предприниматель — обзванивает штатных сотрудников общества и просто охотников, просит их пойти против Терентьева. Якобы бизнесмен более достойная кандидатура на этот пост. Обещает поддержку со стороны некоторых надзорных и правоохранительных органов», — уточнил инсайдер.

Курганцы представили, каким губернатором был бы юморист Гальцев

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Жители Курганской области начали в шутку обсуждать, как бы юморист Юрий Гальцев руководил регионом. Ранее знаменитый земляк заявил, что если бы остался после института в Кургане, то, как максимум, стал бы мэром или губернатором. После этих слов курганцы стали вспоминать самые известные миниатюры с участием Гальцева. «На собеседовании во время приема в команду губернатора кандидаты будут говорить „ну возьмите меня“», — предположил один из местных жителей. Другой добавил, что заместителем нужно сделать юмористку Елену Воробей, с которой Гальцев участвовал в миниатюрах. По мнению еще одного курганца, во время осмотра проблемных объектов губернатор Гальцев постоянно бы произносил фразу «Обалдеть».

COVID в Кургане дал всплеск диабета

В медицинской среде появились разговоры, что COVID-19 спровоцировал рост диабета. Его вызвал препарат дексаметазон. «Он срывает толерантность к углеводам и в больших дозах вызывает чаще всего диабет. Но выхода нет, его ставят, чтобы спасти легкие», — поясняют медики. С их слов, из-за осложнений у переболевших курганцев также порой выпадают волосы вплоть до полного облысения. Еще у тех, кто старше 30 лет, возникают осложнения на сердце. «Легкие как раз в большинстве случаев восстанавливаются, а сердце — нет, и именно это дает одышку и высокий пульс», — считают врачи.

В курганской колонии — бунт

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди осужденных исправительной колонии №2 (на Просвете) якобы поднялся бунт. Слухачи, близкие к криминальному миру, передают, что поводом стали обыски в корпусах. «Забрали продукты питания и всю посуду. А до этого заставляли сделать шкафчики за наш счет, но мы отказались. Люди поднялись после обысков. Более 10 человек поместили в ШИЗО», — переговариваются инсайдеры. При этом источники в областном УФСИН беспорядки в колонии опровергают: «Всегда найдутся недовольные режимом. Это колонии, а не санаторий».

Курганские экологи перессорились

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вокруг кресла главы реготделения «Российского экологического общества» скандал. Правление в составе трех человек вышло из отделения в знак протеста против политики нового руководителя, депутата гордумы Романа Сергеечева. «Все документы о его назначении и изготовленные новым руководством не действительны. Те, кто сейчас входят в реготделение РЭО, не имеют ни малейшего понятия об экологии. Составить экспертное заключение они не в состоянии. Это будет организация-пустышка», — считает инсайдер. Другие члены организации уверены, что ситуация не столь плачевна. Замена главы проведена перед выборами в Госдуму, чтобы не накалять экологическую тему. Да и диалог с властью теперь получится наладить.

В пожарах в общежитии вуза винят курганского бизнесмена

На фоне скандала вокруг ареста курганского бизнесмена Павла Кузнецова, жена которого обвинила силовиков в давлении на мужа, слухачи вспомнили о пожарах в общежитии Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА). Пожарную сигнализацию по госконтракту там устанавливала и обслуживала фирма Кузнецова. «Два раза горели общежития КГСХА, где Кузнецов установил несертифицированное оборудование. Проблемы в нем в передаче сигнала на пульт пожарной охраны. Не сработала сигнализация и в доме по Зорге, 7. Там людей эвакуировали спасатели, чудом никто не погиб», — рассуждают инсайдеры. По их словам, после пожаров областное МЧС провело проверку соблюдения лицензионных требований. Выявлена масса нарушений. Компанию в судебном порядке лишают лицензии.

Курганский бизнесмен, уехавший в Москву, придумал, как не платить налоги

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мебельный магнат Игорь Потютьков, переехавший в Москву, придумал, как снизить издержки. Слухачи обсуждают схему ухода от налогов. Мебельная продукция, производимая в Кургане, реализуется через иногородние фирмы, зарегистрированные в Башкирии, Анапе, Иваново и Казахстане. Мебель туда отгружается по договорам поставки и купли-продажи как физлицам, так и юридическим. «Но в реквизитах указываются счета сотрудников мебельной фабрики, и оплата производится им на карточки. Только за 2019 год благодаря этой схеме бюджеты различных уровней региона недосчитались 5-6 млн рублей налогов. А еще говорят, что многие работники мебельной фабрики официально там не устроены и получают серую зарплату», — перешептываются предприниматели.

Техникой «Курганводоканала» пользуется посторонняя компания

Новым экскаватором АО «Курганводоканала» (учредитель — администрация Кургана), купленным прошлым летом для нужд предприятия, продолжает пользоваться частная компания. «Его постоянно видят на строительстве канализационного коллектора в Восточном. А когда [полпреда президента Владимира] Якушева привезли на ремонт коллектора на улице Куйбышева — экскаватор был там», — рассказывает инсайдер. По его словам, на обоих объектах — один подрядчик. Это компания «Артель», учредителем которой долгие годы был депутат гордумы Сергей Руденко. Сейчас он — директор «Курганводоканала».

Прошлым летом компания «Артель» занималась берегоукреплением реки Битевка в Кургане. На этом объекте также работал экскаватор «Курганводоканала». По словам инсайдеров, такой экскаватор стоит более 10 млн рублей.

Единственный в Курганской области надземный переход не востребован

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надземный переход, установленный на трассе под Курганом в конце 2020 года, не пользуется популярностью среди пешеходов, заметили местные жители. «Когда его сделали, убрали обычный переход через дорогу и знаки, дорогу расширили. Надземный переход не освещается, поэтому по нему никто не ходит. Едешь в темноте, а люди перебегают через дорогу, их не видно», — говорят сплетники. Единственный в регионе надземный переход установили в августе 2020 года, но уже через неделю его снес грузовик. В октябре переход установили снова.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.