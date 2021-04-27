27 апреля 2021

Мэр Нижнего Тагила раскритиковал ход ремонта моста в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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День танкиста в Нижнем Тагиле. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев потребовал у подрядчика активизировать работу Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал темпы работ по подготовке к ремонту моста на улице Циолковского. Он сомневается, что рабочие смогут вовремя подготовить объект к перекрытию движения 11 мая, сообщил мэр URA.RU.

Владислав Пинаев остался работой подрядчика ООО «Уралстроймонтаж», о чем заявил во время объезда города 27 апреля. «Пусть подрядчики ищут нормальных руководителей работ на конкретном объекте, которые вытянут проект», — уточнил Пинаев. При этом он пояснил, что речь не идет о расторжении контракта с подрядчиком.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области выделило Нижнему Тагилу 600 млн рублей на реконструкцию дорог. Общая стоимость ремонта моста на Циолковского составляет 1,12 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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