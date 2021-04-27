27 апреля 2021

Глава Росприроднадзора раскритиковала депутата из Кургана. «Не могу его назвать человеком»

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, радионова светлана
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова упомянула охоту на волков в своем instagram-аккаунте (архивное фото) Фото:

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова раскритиковала депутата курганской облдумы Дениса Хахалова за участие в охоте, которую она назвала жестокой. Об этом Радионова написала 28 апреля в своем instagram-аккаунте.

«В сети опубликовано зверское видео с участием депутата Дениса Хахалова — этот персонаж, не могу назвать его человеком, добивал волка на охоте снегоходом. Видимо, ему было очень весело смотреть», — отметила Радионова. Она добавила, что данный факт не входит в ее зону, но ответственности, но она с коллегами делает запрос в СК РФ и прокуратуру. «Такая жестокость не должна остаться без наказания!» — написала Радионова.

На днях в соцсетях было опубликовано видео (которое редакция не может опубликовать по этическим соображениям) с кадрами добычи волков на снегоходах, снятое зимой в Свердловской области. Ранее Хахалов объяснил URA.RU, что добыча волков проходила законно с участием пяти егерей, имеющих лицензии.

28 апреля замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн пригрозил исключить Хахалова из партии за участие в охоте. В ОМВД по Катайскому району (Курганская область) поступило заявление о проведении проверки участников охоты. Полицейские выясняют все обстоятельства.

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