Единоросс Хинштейн назвал живодером депутата из Кургана

Единоросс Александр Хинштейн назвал курганского депутата живодером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн пригрозил исключить курганского депутата облдумы Дениса Хахалова из партии за участие в охоте. Информация размещена на официальном сайте партии.

«Депутата-живодера из Курганской области Дениса Хахалова исключат из партии. „Единая Россия“ направит обращение в прокуратуру о проверке его действий на наличие признаков составов уголовного преступления», — сообщил замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Скандал с участием депутата в охоте разгорелся на днях. Видео (которое редакция не может опубликовать по этическим соображениям) с кадрами добычи волков на снегоходах было снято зимой в Свердловской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, заявление о проведении проверки участников охоты поступило в ОМВД по Катайскому району. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Хахалов в разговоре с URA.RU пояснил, что ему ничего не известно по поводу исключения из партии. Он отрицает какие-либо нарушения на охоте. С его слов добыча волков проходила законно с участием пяти егерей, которые имеют лицензии на безлимитную добычу волков.

URA.RU ранее сообщало, что курганские власти раскрыли ущерб от браконьеров. В 2020 году на незаконной охоте браконьеры отстреляли почти 400 животных и птиц. Ущерб охотничьим ресурсам составил более 12 млн рублей.