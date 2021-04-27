Коммунальная «дочка» мэрии Перми признана одной из худших в крае

В Перми назвали худшие управляющие компании 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская управляющая компания «ПМУП ГКТХ» заняла 335-342 строчку (из 349) в рейтинге коммунальных организаций региона. Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края на своем сайте опубликовала соответствующие данные за первый квартал 2021 года. ООО «ПМУП ГКТХ» на 100% принадлежит муниципальному предприятию, которым владеет администрация Перми.

«ООО „ПМУП ГКТХ“, ИНН 5904359441, итоговое суммарное значение баллов — 15, место в рейтинге 22 (из 25)», — отражено в рейтинге управляющих организаций Пермского края. Хуже дочерней организации мэрии Перми оказались только шесть компаний из краевой столицы и еще одна из Березников.

Принцип составления рейтинга управляющий организаций утвержден правительством Пермского края. На позицию в рейтинге влияет число нарушений, количество наказанных должностных лиц, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями и открытость информации о компании.

В пресс-службе мэрии Перми объяснили позицию в рейтинге тем, что у муниципальной УК самое большое число домов в управлении, многие из которых признаны аварийными. «На плечи УК ложится обязанность содержать такой жилой фонд, проводить противоаварийные работы для обеспечения безопасности наших граждан, которые проживают в таком жилом фонде», — сообщили URA.RU в мэрии. При этом, по их мнению, число проверок напрямую не связано с ненадлежащим выполнением своих обязанностей управляющей компанией.

URA.RU рассказывало, что с учредителя управляющей компании-аутсайдера коммунальщики пытались взыскать многомиллионные долги. С ПМУП «ГКТХ» судились «Пермгазэнергосервис», «НОВОГОР-Прикамье» и «Пермская сетевая компания».

Рейтинг управляющих компаний Пермского края за первый квартал 2021 года Скрин: сайт ИГЖН Пермского края