В ХМАО продлили ограничения по коронавирусу

В этот раз еще на две недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО продлили ограничения для граждан и бизнеса, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Постановление губернатора, содержащее перечень ограничений, размещено на официальном сайте регионального правительства.

«Продлить до 15 мая 2021 года включительно приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений», — написано в документе. Кроме этого, по прежнему запрещена работа кальянных. При этом кинотеатры могут работать, но лишь при половинной загруженности зала.

Ранее URA.RU писало, что 20 апреля губернатор ХМАО Наталья Комарова ослабила коронавирусные ограничения, разрешив родителям посетить выпускные в детских садах. При этом ограничение, связанное с работой кафе и ресторанов действует до сих пор — общепиту нельзя принимать гостей после 11 вечера.