Власти ХМАО отменили важное ограничение для родителей

На выпускном в детском саду могут присутствовать по одному родителю из семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU

После выдвинутых требований родители смогли добиться от властей ХМАО снятия ограничений на посещение выпускных. Соответствующее предложение выдвинула сегодня на заседании регионального оперативного штаба исполняющий обязанности директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Снежана Возняк.

«Предлагается разрешить проведение выпускного мероприятия в детских садах с участием родителей, если в организации отсутствуют группы закрытые на карантин по инфекционным заболеваниям и по месту жительства участников не выявлено очагов заболевания, в том числе COVID-19», — сообщила Возняк.

На выпускном могут присутствовать только воспитанники из одной группы и по одному родителю из семьи, который живет с ребенком. Кроме того, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также измерить температуру. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала данное предложение. «Обращаюсь к руководителям муниципалитетов, возьмите на вооружения эти документы и обеспечить их выполнение в каждой образовательной организации. Это очень важно. Профанацией не занимайтесь, пожалуйста», — заявила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что родители ХМАО требуют от властей отменить запрет на посещение детских утренников и выпускных. Требование с петицией в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой разместили на сайте change.org.