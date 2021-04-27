В ХМАО власти объяснились за сорванные выборы мэра

Мэр Советского района Игорь Набатов продолжает оставаться во главе муниципалитета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Процедура выборов главы Советского района будет перезапущена, поскольку ни один из претендентов не набрал две трети голосов местных депутатов. Об этом на брифинге для журналистов сообщила председатель думы Советского района Светлана Озорнина, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня согласно конкурсной комиссии были представлены два кандидата на заседание думы. Ни один из кандидатов не набрал положенного количества голосов, то есть две трети от установленной численности. Поэтому решение не принято. Глава Советского района Игорь Набатов продолжает исполнять свои полномочия согласно устава и 131-ФЗ. Все что будет дальше связано с выборами главы Советского района, будет прорабатываться в правовом порядке», — заявила Озорнина.

Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что выборы были сорваны из-за того, что несколько депутатов нарушили договоренности: «В думе Советского района есть три оппозиционера. На их голоса никто и не рассчитывал. Но к этому лагерю примкнуло еще два самовыдвиженца, что и привело в конечном итоге к тому, что Набатова не выбрали». Сам глава Советского района не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Эксперт в области государственного и муниципального управления Лилия Варыгина в разговоре с URA.RU сделала акцент на том, что для главы Советского района это уже не первый конфликт с местными депутатами. «В прошлом году он [глава Советского района Игорь Набатов] не смог с первой попытки отчитаться перед думой. Сегодня эта ситуация повторилась во время выборов. Значит, в муниципалитете есть проблемы во взаимоотношениях власти и элит. А в такой ситуации даже поддержка губернатора не может быть решающей», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что выборы главы Советского района были сорваны. Хотя действующему мэру губернатор Югры Наталья Комарова оказала публичную поддержку на старте предвыборной гонки.