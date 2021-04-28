Турэксперты раскрыли опасности известных туристических стран

В обоих странах процветают кражи, предупредили эксперты Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

В Объединенных Арабских Эмиратах можно столкнуться с воровством и обманом, а в Египте — с домогательствами и насилием. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Основные опасности для российских туристов в ОАЭ — неуклонное соблюдение законов и уважение к традициям страны. Это связано с вопросами нравственности, и недавний случай депортации туристок, которые показались на балконе в голом виде — яркое тому подтверждение. Употребление наркотических средств и алкоголя — тоже под строгим запретом. Кроме того, в пакистано-индуских кварталах туристов обманывают туристов, и там лучше не появляться. В Египте это в первую очередь домогательства и возможные преступления на сексуальной почве в отношении женщин, использование мошеннических приемов при торговле», — пояснил он.

С коллегой частично не согласен генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он объяснил URA.RU, что в Объединенных Арабских Эмиратах ситуация с грабежами преувеличена, однако предупредил о кражах в египетских отелях.

«В пакистанско-индуских кварталах Дубая никто с ножом туристов не грабит. Могут тихонько что-то украсть, если вы отвернулись. В отелях Египта существует опасность кражи денег из сейфа. Вы не сможете доказать, какая сумма там была. Занимаются этим горничные и те, кто проверяет мини-бар. Нне стоит хранить в номере крупную сумму наличных денег. Можно отдать их на ресепшн, но только в том случае, если представители отеля напишут расписку на фирменном бланке с печатью», — считает представитель туриндустрии.

Ранее сообщалось о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Теперь россияне впервые с 2017 года (после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом) смогут летать на популярные курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх.