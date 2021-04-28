28 апреля 2021

Российские производители снижают цены на куриные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпускные цены на яйца начали снижаться. Фото:

Отпускные цены российских производителей на куриные яйца начали снижаться. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад, они уже уменьшились на 5—10% на яйцо столовое 1-й и 2-й категории», — заявила «Известиям» глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, это связано с тем, что ритейлеры накануне Пасхи максимально пополнили запасы этого продукта и перестали пока что закупать яйца. Поэтому производители и опустили цены.

Покупатели могут снижения цен и не ощутить, уточнила эксперт. Ведь ритейлеры пока что будут продавать яйца закупленные по старым ценам. В Минпромторге прогнозируют, что розничные цены на яйца пойдут вниз в мае.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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