Российские производители снижают цены на куриные яйца

Отпускные цены на яйца начали снижаться. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отпускные цены российских производителей на куриные яйца начали снижаться. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

«Отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад, они уже уменьшились на 5—10% на яйцо столовое 1-й и 2-й категории», — заявила «Известиям» глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, это связано с тем, что ритейлеры накануне Пасхи максимально пополнили запасы этого продукта и перестали пока что закупать яйца. Поэтому производители и опустили цены.

Покупатели могут снижения цен и не ощутить, уточнила эксперт. Ведь ритейлеры пока что будут продавать яйца закупленные по старым ценам. В Минпромторге прогнозируют, что розничные цены на яйца пойдут вниз в мае.